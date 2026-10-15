Москва15 окт Вести.Ответ Владимира Зеленского американскому предпринимателю Илону Маску относительно работы терминалов Starlink в украинской армии показал его истинное лицо. На это указал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Зеленский – мошенник, лжец, марионетка и диктатор. Он не герой. Самое удивительное, что кто-то может настолько заблуждаться, чтобы не видеть, что это за клоунское шоу говорится в публикации

Речь идет об интервью главы киевского режима британскому журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы Зеленский назвал решение Маска ограничить работу Starlink на Украине большой ошибкой и заблуждением.

14 октября компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX ограничила скорость работы системы Starshield для украинских военнослужащих. "Военный пакет" услуг перестал работать на скорости 160 км в час. При этом причины ограничений и их масштабы официально не установлены. 15 октября украинские СМИ заявили о восстановлении работы системы.

В том же интервью на вопрос телеведущего, считает ли он возможным проведение выборов президента Украины, на чем настаивает президент США, Зеленский заявил: "Конечно, нет".