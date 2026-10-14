Глава МИД Польши Сикорский обратился к Маску из-за ограничений Starlink для ВСУ Глава МИД Польши пригрозил Илону Маску после ограничения Starlink для ВСУ

Москва14 окт Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х обратился к американскому миллиардеру и основателю компании SpaceX Илону Маску после введения компанией SpaceX новых ограничений для украинских военных.

Поводом для обращения стали сообщения о том, что SpaceX искусственно урезала скорость работы терминалов Starlink (включая милитаризованную версию StarShield) на движущихся объектах ВСУ, что привело к срыву ряда важных миссий.

Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова используешь свои продукты в политических целях? Как твои европейские клиенты мы следим за тобой написал Сикорский

В марте 2025 года, когда Сикорский публично упрекнул Илона Маска в изменении условий роуминга для Польши, миллиардер назвал его "маленьким человеком". Сейчас Сикорский вспомнил ту публичную переписку и с иронией назвал Маска "большим человеком".

Ранее сообщалось, что вооруженным силам Украины (ВСУ) ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.