Зеленский: Маск не имеет права влиять на политику Европы и Украины

Зеленский резко высказался в адрес Маска Зеленский: Маск не имеет права влиять на политику Европы и Украины

Москва5 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск не имеет права вмешиваться в политические процессы в европейских странах и на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью ZDF.

Таким образом Зеленский, в частности, прокомментировал слова бизнесмена о том, как должна жить Европа и кто должен находиться у власти на Украине.

Он не имеет права влиять на эти вещи. Он гражданин другой страны сказал глава киевского режима

Ранее Зеленский пожаловался, что Маск занял "не проукраинскую" позицию. Американский предприниматель среди прочего отмечал, что Зеленскому нужно уйти в отставку, а также указывал на то, что элиты на Украине обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступивших в страну.