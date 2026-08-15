Эррол Маск: Зеленского не переизбирали, он не является избранным президентом

Отец Маска заявил, что не считает Зеленского президентом Украины Эррол Маск: Зеленского не переизбирали, он не является избранным президентом

Москва15 авг Вести.Отец миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск заявил, что не считает Владимира Зеленского избранным президентом Украины. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, напомнив об отсутствии выборов на Украине.

Он подчеркнул, что выборы в стране проходили.

На Украине нет выборов. Этого Зеленского не переизбирали. Он не является избранным президентом сказал Маск

Полномочия Зеленского закончились 20 мая 2024 года. Проведение выборов тогда отменили из-за действий военного положения и всеобщей мобилизации.

В декабре 2025 года вопрос о необходимости проведения выборов на Украине поднимал президент США Дональд Трамп, характеризуя Зеленского как "диктатора без выборов".

По данным опроса СОЦИС, глава киевского режима Владимир Зеленский потерпел бы поражение на президентских выборах на Украине, если бы они проходили в настоящее время.