Москва13 авгВести.Американские корпорации используют Украину как место для совершения противозаконных финансовых операций, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск в интервью РИА Новости.
Украина стала местом, куда сомнительные элементы из корпораций США могли приезжать, чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денегприводит РИА Новости слова Эррола Маска
Илон Маск также выражал скептицизм по поводу прозрачности использования Украиной поступающей от западных стран финансовой помощи. В частности, значительная часть выделенных Киеву средств могла пойти не по целевому назначению.
Американский журнал The National Interest написал, что высокий уровень коррупции на Украине остается главным препятствием для вступления страны в НАТО и Евросоюз.