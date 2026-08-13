Отец Маска: сомнительные элементы из США отмывают деньги на Украине

Эррол Маск: коррупция на Украине связана с сомнительными элементами в США Отец Маска: сомнительные элементы из США отмывают деньги на Украине

Москва13 авг Вести.Американские корпорации используют Украину как место для совершения противозаконных финансовых операций, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск​​​ в интервью РИА Новости.

Украина стала местом, куда сомнительные элементы из корпораций США могли приезжать, чтобы заниматься махинациями с деньгами и отмыванием денег приводит РИА Новости слова Эррола Маска

Илон Маск также выражал скептицизм по поводу прозрачности использования Украиной поступающей от западных стран финансовой помощи. В частности, значительная часть выделенных Киеву средств могла пойти не по целевому назначению.

Американский журнал The National Interest написал, что высокий уровень коррупции на Украине остается главным препятствием для вступления страны в НАТО и Евросоюз.