Москва11 авг Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска, предприниматель Эррол Маск​​​ заявил, что не видит в Украине демократического государства.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что на Украине нет голосований.

Нет, это не так ответил Маск на вопрос о том, считает ли он Украину демократической

Ранее он отметил, что киевский режим получает поддержку от прогнивших элементов Запада. По его словам, европейские власти не осознают, что делают, поддерживая Киев.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что демократия на Украине является имитацией, а ее функции фактически подменены системой воздействия на властные структуры.