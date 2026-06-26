Маск: USAID финансировало революцию на Украине, приведшую к конфликту с РФ

Маск обвинил USAID в финансировании революции на Украине Маск: USAID финансировало революцию на Украине, приведшую к конфликту с РФ

Москва26 июн Вести.Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало революцию на Украине, которая привела к конфликту с Россией. Об это заявил американский предприниматель Илон Маск.

В социальной сети X Маск согласился с публикацией исполнительного директора "Фонда за свободу онлайн" Майком Бенцом, который заявил, что USAID финансировало Майдан на Украине. В своей речи Бенц задается вопросом, ответственны ли сторонники Агентства в убийстве 315 тыс. человек с начала конфликта в Донбассе.

По их логике, да написал Маск

24 июня Маск также обвинил USAID в том, что агентство сыграло ключевую роль в создании COVID-19. По его словам, они выделили 53 млн долларов Уханьскому институту вирусологии.