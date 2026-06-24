Москва24 июн Вести.Финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) сыграло ключевую роль в создании COVID-19, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен прокомментировал публикацию пользователя соцсети X, что USAID выделило 53 млн долларов Уханьскому институту вирусологии.

Финансирование USAID сыграло центральную роль в создании COVID-19 написал Маск в X

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13 мая заявили, что смертность от коронавируса и связанных с ним осложнений в мире превысила 22 млн человек, а не 7 млн, как следовало из официальной статистики.

В феврале 2025 года Маск обвинил USAID в финансировании разработок в области биологического оружия, также он заявлял, что считает USAID преступной организацией.