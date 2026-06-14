Москва14 июн Вести.Украина добровольно подарила Западу свои наработки в области инфекционных заболеваний. Стоимость коллекции вирусов, которую получил в рамках сотрудничества с украинским Минздравом Пентагон, может оцениваться в 2 млрд долларов. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Сеть американских биолабораторий годами расширялась на территории Украины.

Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия – там везде эти лаборатории существуют. Программа Нанна-Лугара существует с 1993 года. Она включала не только биологическое оружие, но и химическое оружие, ядерное оружие, которое оставалось в этих республиках СНГ, и это надо как-то было взять под контроль. Под таким предлогом, в частности, на Украине в 2005 году был заключен договор между Пентагоном и Минздравом. По нему украинцы добровольно, так сказать, в порядке трудовой дисциплины передали все свои коллекции штаммов тех патогенов, которые в течение 70 лет собирали. Стоимость коллекции на тот момент была не менее $2 млрд. Так что все эти программы в итоге финансируются за счет Украины и на ее территории, и испытываются на ее гражданах заявил он

Потому, добавил Никулин, неудивительно, что у многих военнослужащих ВСУ врачи выявляют антитела к болезням, которые последние годы не фиксировались на территории Украины.

Чума, туляремия, сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка, вплоть до Эболы. Украина – это полигон, на котором проверяются новейшие разработки коллективного Запада в данной области отметил эксперт

На днях офис главы Национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах.