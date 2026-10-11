Илон Маск заявил, что Зеленский перешел все границы Илон Маск: Зеленский зашел слишком далеко

Москва11 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава киевского режима зашел слишком далеко. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Зеленский зашел слишком далеко написал Маск

Ответ Илона Маска о Зеленском Фото: Соцсети

Его пост стал своеобразным ответом на заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Тот ранее упомянул, что Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и что Зеленский мог много раз урегулировать украинский конфликт, но предпочел этого не делать.