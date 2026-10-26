Telegraph: Киев слишком поверил в себя, возлагая надежды лишь на Starlink

СМИ: Украина повела себя слишком самоуверенно, полагаясь лишь на Starlink Telegraph: Киев слишком поверил в себя, возлагая надежды лишь на Starlink

Москва26 окт Вести.Киевский режим излишне поверил в себя, полагаясь только на систему спутниковой связи Starlink, сообщает газета The Telegraph.

События вокруг Starlink стали для Киева тревожным сигналом того, что одна компания может влиять на доступ целой страны к передовой технологии.

Киев стал слишком самоуверенным в отношении единственной системы, не имея никакого запасного варианта отмечает газета

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Киев постоянно нарушал условия использования Starlink.

Маск заявил также, что без этой системы украинская линия фронта может немедленно обрушиться.