Москва26 октВести.Киевский режим излишне поверил в себя, полагаясь только на систему спутниковой связи Starlink, сообщает газета The Telegraph.
События вокруг Starlink стали для Киева тревожным сигналом того, что одна компания может влиять на доступ целой страны к передовой технологии.
Киев стал слишком самоуверенным в отношении единственной системы, не имея никакого запасного вариантаотмечает газета
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Киев постоянно нарушал условия использования Starlink.
Маск заявил также, что без этой системы украинская линия фронта может немедленно обрушиться.