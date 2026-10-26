El Pais: внутренние и международные проблемы осложняют положение Украины El Pais: Украину преследуют внутренние неудачи и проблемы на международной арене

Москва26 окт Вести.Украину преследуют неудачи со всех сторон, пишет газета El Pais.

Киев недавно потерпел серьезные неудачи внутри страны и на международной арене, где получил удар из-за открытого сближения США с Россией отмечает El Pais

Финансовый фактор также оказался не на стороне Украины: положение на мировых рынках указывает на снижение экономического интереса к этой стране.

На фоне нарастающего напряжения между Киевом и Вашингтоном страны Евросоюза (ЕС) не сумели полноценно поддержать Украину, хотя глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно обращался с такими просьбами. При этом антироссийская политика ЕС не дала ожидаемых результатов.

Несмотря на шумиху в Вашингтоне, союзники Киева, особенно в ЕС, не смогли ввести санкции против Москвы. Киеву по-прежнему не хватает вооружения и финансирования подчеркивает El Pais

Газета The Telegraph написала о том, что киевский режим излишне поверил в себя, полагаясь только на систему спутниковой связи Starlink. События вокруг Starlink стали для Киева тревожным сигналом того, что одна компания может оказать влияние на доступ целой страны к передовой технологии.