В немецких СМИ заявили о зависимости Киева от Starlink Газета Junge Welt: Украина окажется беспомощна без спутниковой системы Starlink

Москва24 окт Вести.Если Вооруженные силы Украины потеряют доступ к спутниковой системе Starlink, они окажутся беспомощны. Об этом сообщает немецкая общенациональная газета Junge Welt.

Без поддержки технологического миллиардера Илона Маска оборона Украины рухнет следует из публикации издания

В статье отмечается, что зависимость Киева от спутниковой системы стала очевидна после призыва пресс-секретаря президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Тома Ренье опять предоставить стране доступ.

На прошлой неделе советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что проблемы в работе Starlink привели к срыву некоторых запланированных военных операций и затруднили логистику. Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения.