Москва24 октВести.Если Вооруженные силы Украины потеряют доступ к спутниковой системе Starlink, они окажутся беспомощны. Об этом сообщает немецкая общенациональная газета Junge Welt.
Без поддержки технологического миллиардера Илона Маска оборона Украины рухнетследует из публикации издания
В статье отмечается, что зависимость Киева от спутниковой системы стала очевидна после призыва пресс-секретаря президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Тома Ренье опять предоставить стране доступ.
На прошлой неделе советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что проблемы в работе Starlink привели к срыву некоторых запланированных военных операций и затруднили логистику. Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения.