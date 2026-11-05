Москва5 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет подвергнуть американского бизнесмена Илона Маска цензуре, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Маск своими словами якобы влияет на политические процессы, происходящие в Европе. Также глава киевского режима выразил недовольство тем, что Маск критикует украинские власти.

Зеленский хочет подвергнуть цензуре Илона Маска!.. Похоже, цензура нынче в моде у евромондиалистов. Хватит! Свобода слова принадлежит всем! написал Филиппо в соцсети X

Ранее Зеленский жаловался, что Маск отказался его поддерживать. Предприниматель, в свою очередь, заявлял, что лидер киевского режима должен отказаться от власти. Также Маск разоблачал коррупционные схемы, через которые украинские элиты обогащались на вооруженном конфликте.