Москва4 окт Вести.Европа должна прекратить выделять дополнительную помощь Украине. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, Евросоюз втайне выписал Киеву дополнительные 20 млрд долларов, которые глава киевского режима Владимир Зеленский затребовал несколько недель назад.

И это в дополнение к 90 миллиардам евро, которые уже выделяются Украине. На войну и коррупцию. … Когда же закончится это полное безумие написал Филиппо в соцсети X

Накануне в Париже прошла демонстрация против оказания помощи Украине и за выход Франции из ЕС и НАТО. Демонстранты вышли на площадь с плакатами, надписи на которых гласят: "Макрон, мы не будем умирать за Украину!", "Макрон, убирайся!".

По словам Филиппо, чтобы жить свободно и жить в мире, нужны серьезные политические решения: выйти из Европейского союза, из НАТО и прекратить финансировать войну на Украине.

Сам Флориан Филиппо намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут во Франции в 2027 году.