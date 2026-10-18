Филиппо: чтобы Франция вышла из хаоса Макрон должен уйти в отставку

Филиппо призвал Макрона к отставке на фоне беспорядков во Франции Филиппо: чтобы Франция вышла из хаоса Макрон должен уйти в отставку

Москва18 окт Вести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне массовых беспорядков и протестов в стране.

По его словам, стране необходимо восстановить государственность и национальный суверенитет.

Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти (Макрон должен уйти в отставку) написал Филиппо в соцсети X

Ранее журналист ИС "Вести" Алексей Петров заявил, что размах протестов, которые охватили Францию, иллюстрирует крах социальной политики Макрона.