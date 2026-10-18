Москва18 октВести.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне массовых беспорядков и протестов в стране.
По его словам, стране необходимо восстановить государственность и национальный суверенитет.
Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти (Макрон должен уйти в отставку)написал Филиппо в соцсети X
Ранее журналист ИС "Вести" Алексей Петров заявил, что размах протестов, которые охватили Францию, иллюстрирует крах социальной политики Макрона.