Захарова: власти Франции пугают граждан угрозой РФ, но сами боятся протестов

Захарова: Франция пугает своих граждан угрозой РФ, но боится протестов Захарова: власти Франции пугают граждан угрозой РФ, но сами боятся протестов

Москва11 ноя Вести.Власти Франции запугивают своих граждан якобы российской угрозой, но на самом деле опасаются протестов изнутри, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недавно газета Telegraph со ссылкой на новую книгу "Новая армия теней" сообщила, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть тайный бункер возле Парижа на случай, если протестующие захватят Елисейский дворец.

По мнению авторов книги, подготовка плана с бункером была частично спровоцирована протестами в 2018 году, когда Макрон подвергся нападению разъяренных демонстрантов.

По мнению Марии Захаровой, французское руководство "ждало беды с востока", пугая своих граждан нападением России, но случилось иначе.

Видите, откуда на самом деле они ждут нападения. Вот классическое вам развенчивание дезинформации сказала она в эфире радио Sputnik

Протесты во Франции начались в сентябре из-за условий обучения и нехватки учителей в рабочих пригородах, а затем переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября, в которой участвовало более полумиллиона человек.