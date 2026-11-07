Макрон имеет секретный бункер под Парижем, заявили в Великобритании Telegraph: Макрону придумали план побега при штурме Елисейского дворца

Москва7 ноя Вести.Президенту Франции Эммануэлю Макрону составили план побега из Елисейского дворца на случай, если резиденцию начнут штурмовать протестующие, сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на книгу журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено "Новая армия теней".

У Эммануэля Макрона есть секретный бункер за пределами Парижа, куда он сможет эвакуироваться, если протестующие захватят Елисейский дворец… Власти начали рассматривать планы эвакуации президента, а также вспоминать о кровавых беспорядках февраля 1934 года, которые привели к падению французского правительства говорится в публикации

Правительство Франции начало разрабатывать планы эвакуации президента на подобный случай после инцидента в городе Ле-Пюи-ан-Вель в 2018 году. Тогда автомобильный кортеж Макрона подвергся нападению сторонников движения "желтых жилетов", из-за чего власти Франции "пришли в ужас".

Кроме того, силовики Франции опасаются, что президентские выборы 2027 года могут закончиться массовыми беспорядками, вооруженным восстанием сторонников левых партий либо "пассивным сопротивлением" полиции при победе левых кандидатов.

Авторы также сообщают о возобновившемся интересе спецслужб к восстановлению отдельных элементов подпольных сетей сопротивления времен холодной войны, финансировавшихся из секретного разведывательного фонда. Среди активов фонда были публичный дом в Сайгоне, отели в Марокко и дайвинг-клуб на Карибах. Их приобретали для финансирования сопротивления на случай краха французского государства добавила газета

Волна протестов во Франции поднялась в середине сентября: тогда на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, добивавшиеся улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились люди, недовольные ростом стоимости жизни. Манифестации позже начались по всей стране и продолжаются до сих пор.

Французский политик Флориан Филиппо отмечал, что Макрон хочет использовать эти протесты, чтобы ввести в республике цензуру. Для этого его правительство уже замедляло работу соцсетей, снижало охват публикаций и скрывало неугодный контент.

Кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян, в свою очередь, отмечал, что французы больше не могут терпеть Макрона из-за проблем, захлестнувших страну.