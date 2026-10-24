На фоне протестов в Париже у Елисейского дворца и Лувра размещена бронетехника

На фоне протестов у Елисейского дворца и Лувра размещены военные и бронетехника На фоне протестов в Париже у Елисейского дворца и Лувра размещена бронетехника

Москва24 окт Вести.На фоне массовых протестов в Париже у Елисейского дворца выставлены бронемашины французской жандармерии, а у Лувра несут дежурство вооруженные военные. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу во Франции вновь прокатилась волна массовых протестов, в которых приняли участие профсоюзы, студенты и активисты движения "желтых жилетов". Участники манифестаций выступают против удорожания жизни и кризиса в системе образования. По оценкам, на улицы по всей стране могут выйти до полумиллиона человек.

В ответ власти стянули значительные силы, задействовав военных, элитные подразделения полиции и жандармерии. Для обеспечения порядка также подготовлена бронетехника, беспилотники, вертолеты и водометы.

Ранее также сообщалось, что сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников акции протеста в Лионе.