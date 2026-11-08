Москва8 нояВести.Президенту Франции Эмманюэлю Макрону нужен тайный бункер для защиты от собственных граждан, передает ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждансказала дипломат
Ранее сообщалось, что у Макрона есть тайный бункер, который находится за пределами Парижа. Также говорилось о том, что уровень доверия к президенту Франции рухнул до 13%, что является антирекордом среди руководителей государства.