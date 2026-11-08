Захарова объяснила, зачем Макрону тайный бункер Захарова: тайный бункер нужен Макрону для защиты от собственных граждан

Москва8 ноя Вести.Президенту Франции Эмманюэлю Макрону нужен тайный бункер для защиты от собственных граждан, передает ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан сказала дипломат

Ранее сообщалось, что у Макрона есть тайный бункер, который находится за пределами Парижа. Также говорилось о том, что уровень доверия к президенту Франции рухнул до 13%, что является антирекордом среди руководителей государства.