Захарова о словах главы МИД Франции Барро: вот же врун Захарова назвала главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро вруном

Москва5 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэля Барро вруном из-за его слов о том, что Россия якобы "слаба" и потеряла половину занятой в начале СВО территории.

Вот же врун этот Барро написала Захарова в своем Telegram-канале

По ее словам, то, что все в правительстве Франции что-то употребляют, является "секретом Полишинеля".

Дипломат посоветовала главе МИД Франции пригласить на беседу внука французского генерала Пьера де Голля, чтобы он рассказал, какова реальная обстановка в России.

2 сентября сообщалось, что временный поверенный в делах РФ в Париже Александр Зезюлин во время вызова в МИД Франции решительно отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.