Москва14 окт Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон созвал 14 октября заседание совета по обороне и национальной безопасности, которое посвящено вопросам искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Figaro со ссылкой на администрацию главы государства.

Согласно заявлению администрации, ИИ в настоящее время рассматривается как стратегическая область наравне с освоением космоса и ядерной энергетикой. Совет должен изучить вызовы, которые связаны с развитием и использованием ИИ, а также определить приоритеты Франции на национальном и европейском уровне в этом вопросе.

При этом уточняется, что заседание совета на данную тему было запланировано несколько месяцев назад и не связано с серией кибератак, которым подверглась Франция в последнее время.

Ранее 11 октября сообщалось, что рейтинг популярности Макрона во Франции достиг исторического минимума - 15%.