Москва10 нояВести.Президент Франции Эммануэль Макрон допустил запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) для несовершеннолетних.
Об этом он рассказал в интервью газете Les Echos.
Если определенные способы использования ИИ представляют опасность для детей, то их необходимо запретитьзаявил Макрон
Таким образом комитет экспертов должен определить, какие виды взаимодействия с искусственным интеллектом представляют опасность для несовершеннолетних, а также представить рекомендации по защите от ИИ.
Идея состоит не в том, чтобы отвергать эти нововведения, а в том, чтобы создать основу, учитывающую тройные риски: наши дети, демократическая безопасность и основные вопросы национальной безопасностидобавил французский президент
Между тем, Вашингтон и Пекин могут выработать соглашения о запретных сферах применения технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, в октябре сообщалось, что компания Anthropic продвигает в Конгресс США законопроект, который даст властям возможность временно останавливать выпуск и использование систем искусственного интеллекта, если они могут представлять серьезную опасность.