Москва10 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон допустил запрет на использование искусственного интеллекта (ИИ) для несовершеннолетних.

Об этом он рассказал в интервью газете Les Echos.

Если определенные способы использования ИИ представляют опасность для детей, то их необходимо запретить заявил Макрон

Таким образом комитет экспертов должен определить, какие виды взаимодействия с искусственным интеллектом представляют опасность для несовершеннолетних, а также представить рекомендации по защите от ИИ.

Идея состоит не в том, чтобы отвергать эти нововведения, а в том, чтобы создать основу, учитывающую тройные риски: наши дети, демократическая безопасность и основные вопросы национальной безопасности добавил французский президент

Между тем, Вашингтон и Пекин могут выработать соглашения о запретных сферах применения технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в октябре сообщалось, что компания Anthropic продвигает в Конгресс США законопроект, который даст властям возможность временно останавливать выпуск и использование систем искусственного интеллекта, если они могут представлять серьезную опасность.