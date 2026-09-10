Москва10 сенВести.Европейский союз боится спровоцировать Соединенные Штаты введением возрастных ограничений на регистрацию в социальных сетях. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации журналистов, европейские чиновники опасаются, что соответствующие планы ЕС могут привести к новой напряженности в отношениях с Вашингтоном в вопросе регулирования в сфере технологий.
Мы не глупы и избегаем ненужных провокаций в технологической сферезаявил изданию неназванный представитель ЕС
Газета пишет, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует предложить новый возрастной лимит для пользования всеми цифровыми платформами - запрет для лиц младше 13 лет.
В начале июля стало известно, что ЕК может в сентябре объявить о планах по введению запрета на использование социальных сетей для детей.
Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в республике дети младше 15 лет не смогут пользоваться соцсетями с 1 сентября.