Путин на неделе проведет совещание с членами Совбеза и посетит ИИ-форум Путин проведет заседание с членами Совбеза и посетит посвященный ИИ форум

Москва22 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и посетит форум, посвященный искусственному интеллекту. Об этом сообщил Павел Зарубин для информационной службы "Вести".

Также в графике президента – заседание комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, сообщил Зарубин.

Президент снова посетит форум "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Также на неделе президент проведет комиссию по стратегии развития топливно-энергетического комплекса, будет и совещание с постоянными членами Совета безопасности сказал Зарубин

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 20 ноября прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Российский лидер прилетел в Душанбе из китайского Шэнчьжэня, где он принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и провел трехстороннюю встречу с лидерами КНР и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.