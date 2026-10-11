Москва11 октВести.Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по кибербезопасности. Об этом заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Кроме того, у российского лидера запланировано совещание и встреча с участниками съезда "Деловой России". В графике президента много и других пунктов, уточнил Зарубин.
Ранее стало известно, что российские госучреждения значительно улучшили свою кибербезопасность в текущем году. Подчеркивается, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг.