Зарубин: у Путина на следующей неделе пройдет совещание по кибербезопасности

Путин на следующей неделе проведет совещание по кибербезопасности Зарубин: у Путина на следующей неделе пройдет совещание по кибербезопасности

Москва11 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по кибербезопасности. Об этом заявил Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Кроме того, у российского лидера запланировано совещание и встреча с участниками съезда "Деловой России". В графике президента много и других пунктов, уточнил Зарубин.

Ранее стало известно, что российские госучреждения значительно улучшили свою кибербезопасность в текущем году. Подчеркивается, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг.