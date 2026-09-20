Зарубин: у Путина на следующей неделе не исключена региональная поездка

У Путина на следующей неделе не исключена региональная поездка Зарубин: у Путина на следующей неделе не исключена региональная поездка

Москва20 сен Вести.У президента России Владимира Путина не исключена региональная поездка на следующей неделе, сообщил Павел Зарубин ИС "Вести".

Также на предстоящей неделе глава государства проведет совещание с членами правительства и Совета Безопасности. Немало предстоит и других событий, добавил Зарубин.

В России завершаются выборы в Государственную думу. В первый день голосования, 18 сентября, свой голос отдал и Владимир Путин. Как и в 2024 году на президентских выборах, глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.