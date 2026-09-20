Москва20 сенВести.У президента России Владимира Путина не исключена региональная поездка на следующей неделе, сообщил Павел Зарубин ИС "Вести".
Также на предстоящей неделе глава государства проведет совещание с членами правительства и Совета Безопасности. Немало предстоит и других событий, добавил Зарубин.
В России завершаются выборы в Государственную думу. В первый день голосования, 18 сентября, свой голос отдал и Владимир Путин. Как и в 2024 году на президентских выборах, глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.