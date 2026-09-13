Путин на следующей неделе проведет заседание ВПК и вручит госнаграды

Путин на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии Путин на следующей неделе проведет заседание ВПК и вручит госнаграды

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и вручит государственные награды. Об этом информационной службе "Вести" сообщил Павел Зарубин.

Он отметил, что рабочая неделя главы государства будет "достаточно напряженной".

Президент проведет заседание Военно-промышленной комиссии, вручит государственные награды, откроет целый ряд новых инфраструктурных объектов сказал Зарубин

Кроме того, в графике российского лидера запланировано заседание Совета безопасности России.

Ранее Путин завершил трехдневный визит в Индию. Он покинул аэропорт Нью-Дели. Глава государства принял участие в мероприятиях саммита БРИКС.