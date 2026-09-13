Путин завершил рабочую поездку в Индию и покинул Нью-Дели

Путин завершил визит в Индию Путин завершил рабочую поездку в Индию и покинул Нью-Дели

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин окончил трехдневный визит в индийскую столицу, передает агентство РИА Новости.

Уточняется, что воздушное судно главы государства покинуло аэропорт Нью-Дели.

Перед своим отъездом Путин поблагодарил персонал гостиницы, в которой жил на протяжении поездки. Он сделал фото с сотрудниками.

Путин прибыл в Нью-Дели в пятницу. В рамках трехдневного визита российский лидер принял участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в индийской столице 12-13 сентября.