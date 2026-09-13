Путин сделал фото с сотрудниками отеля перед отъездом из Нью-Дели

Путин поблагодарил персонал гостиницы, где жил во время визита в Индию Путин сделал фото с сотрудниками отеля перед отъездом из Нью-Дели

Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин перед отъездом из Нью-Дели сфотографировался с сотрудниками гостиницы, в которой останавливался во время рабочей поездки.

Перед выездом из отеля российский лидер вышел к его работникам и сделал с ними памятные снимки. Путин поблагодарил сотрудников гостиницы и попрощался с ними.

Российский президент прибыл в индийскую столицу в пятницу. Трехдневный визит Путина был связан с участием в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.