Москва13 сенВести.Президент России Владимир Путин перед отъездом из Нью-Дели сфотографировался с сотрудниками гостиницы, в которой останавливался во время рабочей поездки.
Перед выездом из отеля российский лидер вышел к его работникам и сделал с ними памятные снимки. Путин поблагодарил сотрудников гостиницы и попрощался с ними.
Российский президент прибыл в индийскую столицу в пятницу. Трехдневный визит Путина был связан с участием в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.