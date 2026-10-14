Путин провел совещание по кибербезопасности Владимир Путин собрал совещание по кибербезопасности

Москва14 окт Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности.В совещании приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее 14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание по кибербезопасности, которое проведет Путин. Официальный представитель Кремля назвал его "весьма представительным, очень важным".

В совещании также приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Как отмечал Песков, вступительное слово президента будет проходить в открытом режиме, а доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению пройдут в закрытом режиме.