Москва14 октВести.Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам кибербезопасности.В совещании приняли участие заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, а также первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее 14 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание по кибербезопасности, которое проведет Путин. Официальный представитель Кремля назвал его "весьма представительным, очень важным".
В совещании также приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Как отмечал Песков, вступительное слово президента будет проходить в открытом режиме, а доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению пройдут в закрытом режиме.