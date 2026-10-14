Путин в среду проведет совещание по кибербезопасности Песков: Путин проведет 14 октября совещание по кибербезопасности

Москва14 окт Вести.Президент России Владимир Путин в среду 14 октября проведет совещание по кибербезопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в совещании примут участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минпромторга страны Антон Алиханов.

Сегодня будет весьма представительное, очень важное совещание. … Будет вступительное слово в открытом режиме, вступительное слово президента сказал Песков на брифинге

Также в совещании примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минтранса РФ Андрей Никитин, глава Минцифры, председатель Банка России, директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников, глава Сбербанка Герман Греф и ряд других.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что доклады участников о готовности ключевых секторов экономики к угрозам информационной безопасности и мерах по ее повышению пройдет в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что российские госучреждения значительно улучшили свою кибербезопасность в текущем году. Подчеркивается, что основной удар сместился на финансовые организации и сферу услуг.