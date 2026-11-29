В Совфеде оценили заявление Зеленского о готовности прекратить огонь

Сенатор призвал тщательно проверить слова Зеленского о прекращении огня В Совфеде оценили заявление Зеленского о готовности прекратить огонь

Москва29 ноя Вести.Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности прекратить огонь по существующей линии фронта требует детальной и осторожной оценки. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что подобная смена риторики киевского руководства свидетельствует об утрате веры в способность добиться положительных результатов продолжением боевых действий.

По его оценке, в этом предложении может крыться признание снижения влияния действующего режима.

В то же время Карасин подчеркнул необходимость детально разобраться в сути звучащих инициатив.