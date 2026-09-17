JW увидела в заявлении Зеленского предложение о капитуляции JW увидела в заявлении Зеленского скрытое предложение о капитуляции

Москва17 сен Вести.Заявление Владимира Зеленского об окончании боевых действий звучит как готовность сдаться и признать поражение, пишет Junge Welt.

Зеленский 16 сентября в эфире CBC News заявил, что необходимости остановить конфликт с Россией, и победой в нем будет заключение мира.

Не является ли это завуалированным предложением о капитуляции, тем более что ещё в июле он заявил... что грядущая зима будет "плохой или ещё хуже"? говорится в материале

По мнению автора статьи, если политик во время конфликта начинает рассуждать о жертвах с обеих сторон, то он либо лицемерит, либо осознает масштаб собственных потерь.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что озвученные Владимиром Путиным в 2024 году условия для остановки боевых действий на Украине до сих пор актуальны и хорошо известны Киеву.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что законодательство Украины не содержит формулировки "подзадержавшийся президент", поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский больше не может незаконно удерживать власть.