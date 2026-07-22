12:27 22 июля 2026 12:32 22.07.2026Сергей КузнецовПолитикаПесков: заявленные Путиным в 2024 г. условия остановки боевых действий актуальныПесков: заявленные Путиным в 2024 г. условия остановки боевых действий актуальныСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеГлава Краснодара рассказал о последствия ночной атаки беспилотников05:38 Нового главкома ВСУ Драпатого объявили в розыск в России01:28 Богданов: американцы жестко оценивают действия президента США в войне с Ираном23:55 21 июлНазван новый главнокомандующий ВСУ22:45 21 июлРоссия заявила о намерении подключиться к суду ООН между Литвой и Белоруссией21:58 21 июлБританский адмирал допустил кардинальный сценарий завершения СВО20:57 21 июлВ Ростове-на-Дону простились с мамой-байкером Сонатой под звуки моторов18:43 21 июлВ Шереметьево у прибывшей из Дубая россиянки нашли контрабанду на 36 млн13:55 21 июлПолитикаДмитрий Песков22.07.2026