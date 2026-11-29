Климатолог рассказала, как Эль-Ниньо может поменять характер зимы в России Климатолог Гущина: мощное Эль-Ниньо может сделать зиму теплее в ряде регионов РФ

Москва29 ноя Вести.Усиливающееся в Тихом океане климатическое явление Эль-Ниньо может привести к повышению зимних температур в значительной части регионов России, однако на Дальнем Востоке возможен обратный эффект, рассказала газете "Известия" профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Дарья Гущина.

По словам специалиста, наиболее выраженное превышение температурной нормы характерно для юга Западной и части Восточной Сибири. Менее значительные положительные температурные аномалии могут наблюдаться в европейской части России.

При этом на побережье Охотского моря, Камчатке и вдоль арктического побережья страны Эль-Ниньо, напротив, может способствовать понижению температуры, отметила эксперт.

По данным исследователей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), нынешнее Эль-Ниньо напоминает мощное климатическое явление 1997–1998 годов, сопровождавшееся масштабными погодными аномалиями по всему миру. Вероятность сильного или очень сильного Эль-Ниньо в первые три месяца 2027 года оценивается в 83%.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое повышение температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, влияющее на атмосферную циркуляцию и погодные условия в разных регионах планеты.

Согласно расчетам исследовательского проекта Climate Impact Lab, по всему миру прогнозируется до 451 тыс. дополнительных смертей на фоне экстремальной жары и связанных с ней погодных аномалий, вызванных Эль-Ниньо.