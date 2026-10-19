Москва19 окт Вести.Интрига интриг – устоит ли русская зима против рекордных выбросов тепла в экваториальной зоне Тихого океана, или, так называемого, явления Эль-Ниньо? Сейчас же экстремально влажное лето в Европейской России сменилось аномально теплой осенью, и это все на фоне набирающего силу процесса потепления тихоокеанской акватории. В настоящее время перегрев морской воды в этом районе уже почти на 20% превысил исторический максимум 2015 года, а излучаемой при этом энергии вполне достаточно для обеспечения среднего по размерам города, например, Рыбинска.

Однако наиболее четко и в полной мере влияние тихоокеанских процессов сказывается только в Юго-Восточной Азии, а так же на западном побережье Южной и Центральной Америки. В других районах планеты вклад Эль-Ниньо в погодные циклы сглаживается и маскируется другими факторами, и здесь можно выделить лишь определенные статистические зависимости. К слову, в Центральной России в большинстве случаев в такие годы во все сезоны осадков выпадет больше положенного. А вот изменения температурного режима не столь однородны. Так, зимой, весной и осенью чаще всего держится более теплая чем обычно погода, а летом наоборот - средняя температура оказывается ниже нормы. И, например, сейчас развитие атмосферных процессов очень хорошо укладывается в эту логику.

Кстати, именно поэтому появилось очень много алармистских сообщений относительно экстремального характера предстоящего зимнего сезона. В частности, о рисках отсутствия снега на Русской равнине. Так вот, статистика категорически против. За все годы, когда экваториальная зона Тихого океана прогревалась сильнее обычного, лишь в 18% случаев в центре России в течение зимы наблюдалось малоснежье. а чаще всего, наоборот, сугробы вырастали выше положенного. Так, в январе средняя высота снежного покрова в регионе составляет около четверти метра, а стараниями Эль-Ниньо его наметало, по меньшей мере, на 5-10 см больше.

Но есть нюансы относительно темпов накопления снежных запасов. Обычно постоянный снежный покров на Русской равнине появляется в самом финале календарной осени, и уже в середине декабря русская зима выходит, так сказать, на проектную мощность. Но в годы с Эль-Ниньо земная поверхность остывает медленнее, и это тормозит формирование сугробов. К тому же первый зимний месяц часто сопровождается оттепелями. В результате природе удается в достаточной степени заморозить Европейскую Россию только в конце декабря-начале января. И вот тогда сугробы и начинают расти как на дрожжах.

Иначе говоря, без снеговиков в этом году мы не останемся, вот только слепить их удастся, скорее всего, только после Нового года.