Москва10 окт Вести.Предстоящей зимой в России возможно выпадение рекордного количества снега, который тем не менее будет быстро таять из-за прохождения мирового климатического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Также он отметил, что температурный режим зимой будет несколько выше обычного.

Зима, наверное, все-таки будет теплее обычной, скорее всего. И кстати, это совершенно не исключает, что будут снегопады какие-то крупные, я имею в виду рекордные. Но снег, скорее всего, все-таки будет таять в течение зимы, то есть так уж у нас в последние годы происходит сообщил климатолог

Также Карнаухов прогнозирует мягкую зиму в России, в отличие от других регионов в мире, которым грозят засухи и наводнения из-за явления Эль-Ниньо.

Ранее группа исследователей Climate Impact Lab рассчитала, что из-за Эль-Ниньо к февралю 2027 года по всему миру могут погибнуть около 450 тысяч человек. Больше всего опасность грозит жителям южного полушария планеты, там ожидается рекордная жара.