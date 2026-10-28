Климатолог Карнаухов: теплая осень в Центральной России вызвана Эль-Ниньо Климатолог Карнаухов назвал три причины теплой осени в России

Москва28 окт Вести.Старший научный сотрудник института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов считает, что аномально теплая осень в Центральной России вызвана сочетанием сразу трех климатических факторов, включая глобальное потепление и влияние Эль-Ниньо. Об этом специалист рассказал в беседе с "Абзацем".

По его словам, из-за глобального потепления жители постепенно привыкают к теплой осени и смещению бабьего лета на ноябрь.

Мы живем в эпоху глобального потепления, поэтому каждый год становится немного теплее предыдущего. Это одна из причин того, что у нас теплая погода осенью сказал эксперт

Кроме того, в этом году несколько десятых градуса к температуре по всему миру и в России добавляет локальное усиление Эль-Ниньо в Тихом океане.

К третей причине он отнес особенности воздушных течений в текущем году, которые обеспечивают дефицит осадков в РФ.

По словам Карнаухова, обратной стороной потепления может стать коллапс Гольфстрима, что в перспективе может привести к резкому региональному похолоданию в Европе и Центральной России и снижению температур на 20–25 градусов.