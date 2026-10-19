Москва19 окт Вести.Наибольшее влияние природного явления Эль-Ниньо будет ощутимо в Юго-Восточной Азии, а также на западном побережье Южной и Центральной Америки. Такое мнение в своей колонке для ИС "Вести" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что в других районах планеты влияние Эль-Ниньо сглаживается другими факторами. Эксперт уточнил, что в Центральной России это приведет к увеличению осадков.

Наиболее четко и в полной мере влияние тихоокеанских процессов сказывается только в Юго-Восточной Азии, а так же на западном побережье Южной и Центральной Америки. В других районах планеты вклад Эль-Ниньо в погодные циклы сглаживается и маскируется другими факторами, и здесь можно выделить лишь определенные статистические зависимости. К слову, в Центральной России в большинстве случаев в такие годы во все сезоны осадков выпадет больше положенного написал Заводченков

Полный разбор влияния Эль-Ниньо – в авторской колонке ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова.