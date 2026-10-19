Из-за Эль-Ниньо снежный покров в РФ сформируется позже обычного Эль-Ниньо приведет к более позднему формированию снежного покрова в РФ

Москва19 окт Вести.Эль-Ниньо замедлит "замораживаение" европейской части России, в результате чего "рост" сугробов начнется только в конце декабря-начале января. Об этом в своей колонке для ИС "Вести" написал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что россияне, скорее всего, смогут слепить снеговиков только после Нового года.

В годы с Эль-Ниньо земная поверхность остывает медленнее, и это тормозит формирование сугробов. К тому же первый зимний месяц часто сопровождается оттепелями. В результате природе удается в достаточной степени заморозить Европейскую Россию только в конце декабря-начале января. И вот тогда сугробы и начинают расти как на дрожжах. Иначе говоря, без снеговиков в этом году мы не останемся, вот только слепить их удастся, скорее всего, только после Нового года объяснил Заводченков

Больше о влиянии Эль-Ниньо на климат в РФ – в авторской колонке ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова.