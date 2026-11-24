Москва24 ноя Вести.В Европейской России стартует период "накопления снега". Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, слабые оттепели сохранятся только в южной части Поволжья и Предуралья.

В Европейской России наконец стартует период накопления снега!.. Завтра даже в Причерноморье столбики термометров не поднимутся выше +5...+10, а слабые оттепели сохранятся только в южной части Поволжья и Предуралья. В других же районах уже установится умеренно холодный температурный режим - в Средней полосе и на Северо-Западе на пике дневного прогрева всего 0...-5 заявили специалисты

Ранее сообщалось, что на территорию Русской равнины начнут пробиваться активные балканские циклоны, в связи с чем на европейскую Россию прорвется холодный воздух с акватории Ледовитого океана.