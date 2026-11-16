Москва16 ноя Вести.В середине недели на территорию России прорвется мощный циклон. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, вторжение циклона поспособствует формированию снежного покрова.

В среду со стороны из северной Европы в нашу страну прорвется еще один особенно мощный циклон, ему удастся оттеснить антициклон, в результате чего фронтальная облачность накроет почти всю западную половину Русской равнины… В нашу страну словно вонзится холодный клин от Кольского полуострова до Средней Волги. Осадки будут выпадать в виде снега. Причем они будут настолько интенсивными, что в ряде регионов даже сформируется снежный покров. Во Владимире 2 см, в Калуге — 3, в Твери 4, а в Москве вообще 5 см, что очень много по меркам ноября