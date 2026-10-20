Синоптики ФОБОС: в Центральной России с утра не исключены туманы Синоптики ФОБОС спрогнозировали появления туманов по утрам в Центральной России

Москва20 окт Вести.В Центральной России в утренние часы возможны заморозки и образование туманов.

Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По его словам, в Центральной России обстановка в атмосфере сохранится стабильной, благодаря антициклону.

В Центральной России обстановка в атмосфере сохранится стабильной, благодаря антициклону будет преобладать относительно малооблачная и сухая погода. В такой ситуации под утро не исключены локальные заморозки, и возможно образование туманов. При этом днем столбики термометров поднимутся в два раза выше положенного - до +10...+12 поделились метеорологи

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября.