Синоптики ФОБОС: ядро непогоды задержится над Центральной Россией Синоптики ФОБОС: непогода еще сохранится над Центральной Россией

Москва25 ноя Вести.Ненастная погода задержится над территорией Центральной России. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, сегодня балканский циклон продолжит "хозяйничать" в атмосфере Европейской России.

Из-за набирающего силу арктического вторжения теперь в зону снегопадов уже попадут Поволжье, Приазовье и север Крыма. А главное ядро непогоды задержится над Центральной Россией. И хотя интенсивность ненастья окажется слабее, чем накануне, здесь местами за сутки может выпасть свыше четверти месячного объема осадков поделились прогнозом метеорологи

Они отметили, что в результате такого обилия осадков сугробы продолжат интенсивно расти.

В столице и окрестностях основные снегопады пройдут вплоть до полудня, и к этому времени высота снежного покрова достигнет 11 - 14 см. Надо сказать, что так регион обычно заметает только к середине декабря рассказали специалисты

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщал, что на территорию Русской равнины будут пробиваться активные балканские циклоны, в связи с чем на европейскую Россию прорвется холодный воздух с акватории Ледовитого океана. Также он отметил, что атмосферные процессы следующей недели нанесут окончательное поражение осени в средних широтах Русской равнины.