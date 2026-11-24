Синоптики: в Черноземье за сутки выпадет около половины месячной нормы влаги Синоптики ФОБОС рассказали, в каком регионе РФ ожидаются самые сильные снегопады

Москва24 ноя Вести.Самые сильные снегопады на территории России ожидаются в Черноземье. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, балканский циклон сумеет испортить погоду почти во всей европейской части страны.

Сегодня "балканец" уже сумеет испортить погоду практически на всей европейской части России. И севернее линии Самара-Ростов-на-Дону осадки перейдут в снег. Самые сильные снегопады ожидаются пока в Черноземье, где местами за 24 часа выпадет порядка половины месячной нормы влаги. При этом из-за порывистых усилений ветра поднимутся первые в сезоне настоящие метели! В результате, к исходу суток в отдельных районах вырастут сугробы высотой 10-15 см! спрогнозировали специалисты

Метеорологи сообщили, что ближе к ночи основное ядро ненастья перекочует в Центральную Россию.

Например, в Москве в первой половине дня еще будет лежать символический снежный покров, а вот после обеда начнет усиливаться снегопад, и столицу станет заметать. В результате, к завтрашнему утру в мегаполисе появится слой снега высотой до 11 см, словно на дворе вторая половина декабря! продолжили синоптики

Надо сказать, что благодаря балканскому циклону зима сможет значительно расширить свои владения на Русской равнине. Вы видите, к середине недели за границами ее ареала останется лишь южная часть региона. А самые высокие сугробы сформируются на севере и северо-востоке, здесь их высота будет приближаться к трети метра. В центральных областях и Черноземье снежный покров… составит 10-15 см. На остальной территории он будет достигать 3-6 см резюмировали они

Ранее сообщалось, что балканские циклоны принесут холодный воздух в европейскую часть России. Это связано с тем, что на территорию Русской равнины начнут пробиваться активные балканские циклоны.