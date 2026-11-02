На Русской равнине похолодает до 0 градусов из-за циклона с океана

С Ледовитого океана на Русскую равнину идет снежный циклон На Русской равнине похолодает до 0 градусов из-за циклона с океана

Москва2 ноя Вести.На погоде северо-запада России скажется влияние циклона, закачивающего на Русскую равнину воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана. В большей степени это будет заметно на севере региона, заявили синоптики ИС "Вести".

Здесь жителей ждут осадки, переходящие в снег, а температура понизится до нуля, плюс 5 градусов. А в южных районах будет немного теплее: солнце, выглядывающее в разрывах туч, прогреет воздух до плюс 2-7 градусов отметили специалисты



Центральная Россия окажется во власти арктического вторжения, указали метеорологи.

В Южной Сибири погода будет контрастной: в западной части солнечно и относительно тепло, в восточной - снег и температура ниже 0.