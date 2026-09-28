В Красноярске выпадет первый с начала осени снег В Красноярске ожидается снегопад

Москва28 сен Вести.В РФ в восточных регионах погода определяется циклонической активностью, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Тихоокеанский вихрь принесет обильные дожди на восточное побережье Приморья. В это же время другой циклон смещается над материком, несет холодный воздух с севера Якутии. Так, указал он, в понедельник, 28 сентября, похолодает в Красноярске.

Уже сегодня волна холода доберется до Красноярска. Воздух сумеет прогреться только до плюс 7 градусов, однако ночью и утром возможны небольшие, первые в этом сезоне снегопады. Арктическое вторжение окажется кратковременным. Со вторника осадки перейдут в дожди, и в последующие дни потеплеет до плюс 12, что, в целом, соответствует климатической норме рубежа сентября-октября заявил Тишковец

Почти вся западная территория РФ, за исключением южных регионов, находится под влиянием обширного солнечного антициклона, добавил он.