Синоптик Макарова допустила выпадение снега в некоторых регионах РФ на неделе

В Гидрометцентре не исключили выпадение снега в некоторых регионах России Синоптик Макарова допустила выпадение снега в некоторых регионах РФ на неделе

Москва8 июл Вести.В течение недели в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и северо-западе Якутии может выпасть снег.

Такой прогноз озвучила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, также допускается вероятность выпадения мокрого снега.

В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу пояснила Макарова

На протяжении недели в Сибири наблюдается похолодание, добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Чукотского автономного округа в начале июля выпал снег.