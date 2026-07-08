Москва8 июлВести.В течение недели в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и северо-западе Якутии может выпасть снег.
Такой прогноз озвучила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.
По словам метеоролога, также допускается вероятность выпадения мокрого снега.
В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегупояснила Макарова
На протяжении недели в Сибири наблюдается похолодание, добавила собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Чукотского автономного округа в начале июля выпал снег.