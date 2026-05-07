Москва7 маяВести.В мае и в начале лета можно ожидать снегопады в регионах, расположенных на побережье Северного Ледовитого океана, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всегоотметил Шувалов
Вдоль побережья Северного Ледовитого океана расположены Мурманская, Архангельская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Красноярский край) и Чукотский автономные округа, а также Республика Саха (Якутия).