Синоптик Шувалов: снег в июне выпадет на побережье Северного Ледовитого океана

Синоптик рассказал, в каких регионах России выпадет снег в начале лета Синоптик Шувалов: снег в июне выпадет на побережье Северного Ледовитого океана

Москва7 мая Вести.В мае и в начале лета можно ожидать снегопады в регионах, расположенных на побережье Северного Ледовитого океана, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Этого не избежать побережью Северного Ледовитого океана однозначно. Южные районы, скорее всего, избегут этого всего отметил Шувалов

Вдоль побережья Северного Ледовитого океана расположены Мурманская, Архангельская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Таймырский (Красноярский край) и Чукотский автономные округа, а также Республика Саха (Якутия).